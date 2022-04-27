ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM FRAGMAN
30 Nisan 2022, Cumartesi 20:20
Kardeşlerim - 2 Fragman

Kardeşlerim 50.Bölüm Fragmanı

"Başınız büyük dertte çocuklar."

"Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar müsait bir yerde indiler."

Emir, arabasıyla beraber denizin derinliklerinde kaybolurken, Asiyeler de iş birliği yapmaktan başka çareleri olmadığını kabullenirler. Ataman Koleji'nde; Ömer, Doruk, Oğulcan ve Berk'i ciddi derecede etkileyecek sürprizler yaşanmaya başlarken, şirketteki iplerin elinde olduğunu göstermek isteyen Akif, Ayla ve Nebahat'e kurnazca bir oyun kurar. Gönül, Orhan'ı Şengül'den uzaklaştırmak için sinsi hamleler yaparken, çaresizce ne yapacaklarını düşünen Asiyeler ise, okulda gördükleri manzara karşısında şoke olurlar.

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Kardeşlerim
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16 Nisan 2022, Cumartesi
48. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
9 Nisan 2022, Cumartesi
47. Bölüm Kardeşlerim
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TÜMÜ
Kardeşlerim
30 Nisan 2022, Cumartesi
50. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
23 Nisan 2022, Cumartesi
49. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
23 Nisan 2022, Cumartesi
49. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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