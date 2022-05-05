Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 51.Bölüm Fragmanı

Beklenmedik ziyaretçi, Ömer ve Asiye'yi şoke eder

Kızlar tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken; erkekler de duydukları olay karşısında şok olurlar. Geminin batmasıyla hem parasından hem sağlığından olan Akif, Suzan'ı da yakından ilgilendirecek yeni kararlar almak durumunda kalırken; Eren kardeşler, bir Anneler Günü'nü daha buruk halde karşılarlar. Yaşanan olayların ardından Ayla'nın kızları artık okulda istememesi ise, Ataman Koleji'nde büyük bir yankı uyandırırken; kümese gelen beklenmedik ziyaretçi, Ömer ve Asiye'yi şoke eder.