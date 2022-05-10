ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM FRAGMAN
14 Mayıs 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim

Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı

"Bir gün o cezayı size keserler, bakalım o zaman siz ne yapacaksınız?"

"Ben kazanmamışsam eğer, o oyun hala bitmemiş demektir!"

Harika'nın kümeste kalmaya başlaması, Ömer ve Asiye'ye zor anlar yaşatırken, Akif de çaresizce, Suzan'ı cezaevinden nasıl kurtaracağını ve şirketin borçlarını ne şekilde ödeyeceğini düşünmektedir. Şengül'le araları iyice açılan Orhan ile Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, bir gece vakti kümese gelen beklenmedik ziyaretçi herkesi şaşırtır. Harika hayatıyla ilgili, Eren kardeşleri de etkileyecek oldukça büyük bir karar alırken, bu hepsi için büyük bir sürpriz olacaktır.

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Kardeşlerim
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51. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
7 Mayıs 2022, Cumartesi
51. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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