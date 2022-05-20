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KARDEŞLERİM FRAGMAN
21 Mayıs 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 53.Bölüm Fragmanı

"Seni çok seviyorum"

"Güneşi örnek al kendine; korkma batmaktan, yılma doğmaktan!"

Eren kardeşler, Sevgi Teyze'nin parasını yerine koyabilmek için canla başla çalışmaya başlarlarken, Akif de düştüğü bataktan kurtulmak için Ataman Koleji'yle ilgili radikal bir karar alır. Şengül ve Orhan cephesinde yaşanan önemli gelişmeler, Şengül'ün gergin ve mutsuz günler geçirmesine neden olur. Berk ve Doruk, kızlarla sürpriz bir iddiaya girerken; çocuklara kendini sevdirmeyi başaran Sevgi Teyze ise, kümeste kalmak için sandıklarından çok daha isteklidir.

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Kardeşlerim
21 Mayıs 2022, Cumartesi
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14 Mayıs 2022, Cumartesi
52. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
14 Mayıs 2022, Cumartesi
52. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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