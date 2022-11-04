ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM FRAGMAN
5 Kasım 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 3. Fragman

Kardeşlerim 66.Bölüm Fragmanı

"Sana kimseye söyleme demiştim"

"İyi şeyleri çok mu uzağa koymuşlar, yoksa biz mi en dipteyiz?"

Ömer, Sarp'ın attığı iftiranın gerçek olmadığını haykırırken; Gönül ve Şengül, mahallede yapılacak olan sürpriz bir yarışta, büyük bir rekabete girişirler. Berk, Doruk'a karşı sinsi bir plan yaparken, Ataman Koleji'nde yapılan önemli bir seçme, Asiye ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına sebep olur. Akif'in Yakut Kulüp'te organize ettiği etkinlik hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanırken, Emel kendini hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda hisseder.

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Kardeşlerim
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63. Bölüm Kardeşlerim
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Kardeşlerim - 2. Fragman
5 Kasım 2022, Cumartesi
66. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
5 Kasım 2022, Cumartesi
66. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
29 Ekim 2022, Cumartesi
65. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
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