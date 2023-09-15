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KARDEŞLERİM BÖLÜMLER
23 Eylül 2023, Cumartesi 20:00

Kardeşlerim 97. Bölüm

Eren ailesine davetsiz misafir geliyor

Ömer'i kavgadan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanan Orhan, apar topar hastaneye götürülürken, Aybike de Ayla'yla ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşamaktadır. Akif, gün geçtikçe Mahir'in üstüne daha çok düşmeye devam ederken, yeni kuracağı işin de ilk adımını atar. Şevval, Ataman Koleji'nde Eren kuzenleri hedef alan, ardı arkası kesilmeyen kurallar uygular. Şengül'ün cephesinde işler ters giderken, Suzan'a şok edici bir telefon gelir. Orhanların evine çat kapı gelen bir davetsiz misafir ise, Eren ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratır.

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TÜMÜ
Kardeşlerim - 2. Fragman
23 Eylül 2023, Cumartesi
97. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
23 Eylül 2023, Cumartesi
97. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim
16 Eylül 2023, Cumartesi
96. Bölüm fragmanı Kardeşlerim

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