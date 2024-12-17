17 Aralık 2024, Salı 20:00
2024'te Milyoner'e damga vuran sorular
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarına renk katan "Kim Milyoner Olmak İster?", her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yılın sorularını sizler için hazırladık. İşte o sorular ve cevapları...
Yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç sorularıyla hem yarışmacıları hem de izleyenleri zorluyor. Milyoner'de heyecan devam ederken 2024 yılında bugüne kadar sosyal medyada en çok konuşulan sorular hangileri oldu?
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