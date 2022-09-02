50 bin TL'lik soru açıldı

Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya'nın 1930'lardan kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir?

34 yıllık evli, 2 çocuk annesi olan 54 yaşındaki Leyla Altıparmak, Bulgaristan göçmeni ve yarışmaya Adana'dan katılıyor. Oğluyla birlikte üniversite sınavına girerek Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünü kazanıp eğitim almaya başlayan Leyla Hanım, bir kozmetik firmasının doğrudan satış departmanında satış direktörü olarak çalışıyor ve yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayla kendisine bir araba satın almak istiyor.