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Esra Erol'da
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27 Aralık 2024, Cuma 20:00

Hangisinin nüfusu fazla?

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE BAŞVURU FORMU GALERİ

Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk iki bölge Marmara ve İç Anadolu bölgeleriyken üçüncü bölge hangisidir?

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