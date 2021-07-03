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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
3 Temmuz 2021, Cumartesi 00:00

Dinlediğiniz ''Purple Rain'' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir

Yarışmaya İstanbul’dan katılan 31 yaşındaki Yunus Emre Gürer, Afyon Kocatepe Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden de mezun olduktan sonra yüksek lisansını Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Denetim Bölümünde tamamlayan Emre Bey, yarışmaya eşine beştaş alabilmek için katıldığını söylüyor.

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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