27 Eylül 2026, Pazar 20:00

Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?

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