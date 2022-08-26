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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
26 Ağustos 2022, Cuma 00:00
Güney kutup bölgesindeki kıtanın adı olan “Antarktika” ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan “Arktik”...

Güney kutup bölgesindeki kıtanın adı olan “Antarktika” ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan “Arktik”...

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Güney kutup bölgesindeki kıtanın adı olan "Antarktika" ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan "Arktik" kelimelerinin kökeni olan Eski Yunancadaki "arktos" kelimesinin Türkçesi nedir?

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