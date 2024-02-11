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Kim Milyoner Olmak İster?
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  • Ben Bu Cihana Sığmazam

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11 Şubat 2024, Pazar 00:00

İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE BAŞVURU FORMU GALERİ

Dünyanın gündeminde yer alan Filistin ile ilgili soru yarışmacıyı duygulandırdı!

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19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları! Kim Milyoner Olmak İster?
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu!
12 Kasım 2023, Pazar
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