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28 Ocak 2024, Pazar 00:00

İzlediğiniz 1980'lerde oynanan bir maçta bir tarafın kalesini Zoran Simovic, diğer kalesini Toni Schumacher koruyorsa hangi iki futbol takımı karşılaşmaktadır?

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Futbol sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı!

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