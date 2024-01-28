Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.

İzlediğiniz 1980'lerde oynanan bir maçta bir tarafın kalesini Zoran Simovic, diğer kalesini Toni Schumacher koruyorsa hangi iki futbol takımı karşılaşmaktadır?