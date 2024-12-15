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15 Aralık 2024, Pazar 20:00

"Ne olduğu belirsiz" anlamına gelen deyimin, TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir?

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500 bin TL'lik soru heyecan yarattı!

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