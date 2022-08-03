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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
3 Ağustos 2022, Çarşamba 00:00
"Peki, Zeki Müren de bizi görecek mi?" hangi filmde geçen bir repliktir?

"Peki, Zeki Müren de bizi görecek mi?" hangi filmde geçen bir repliktir?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmaya Kocaeli'nden katılan 28 yaşındaki Gamze Yiğitler, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Veteriner Teknikerliği Bölümü öğrencisi. Yarışmada bir hedef belirlemediğini söyleyen Gamze Hanım, ilk baraj sorusunu geçmesinin kendisi için yeterli olacağını söylüyor.

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Kim Milyoner Olmak İster?
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