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Mercan Köşk
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5 Eylül 2026, Cumartesi 20:00

Mercan Köşk İlk Bölüm 2. Ön İzleme

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Günahıma giriyorsun. Benim değil bu!”

Cemre, meslekten uzaklaştırılmasının ardından, kardeşinin yanına gittiği Kıbrıs'ta Asil'le tanışır. İkilinin arasında yıldırım hızıyla filizlenen aşk, nikahla sonuçlanır. Fakat Cemre'nin mutluluğu çok uzun sürmez, kocası Asil evlendikleri gün kayıplara karışır. Aras, İstanbul'da yaşayan, Tarsus'ta narenciye tesisleri olan bir iş adamıdır. Tarsus'ta büyümüş olsa da geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketiyle ve ailesiyle arasına mesafe koymuştur. Annesinin ve kuzenlerinin yaşadığı Mercan Köşk'e yıllardır ayak basmayan Aras, son Tarsus ziyaretinde onu ve ailesini etkileyecek büyük ve önemli bir karar almak zorunda kalır. Bu karar, köklü bir geçmişi olan iki düşman ailenin, Mercandağ ve Hozan ailelerinin de hayatını kökünden değiştirecektir. Cemre ise kocası Asil'i ararken kendini Tarsus'ta, Mercan Köşk'te bulur. İki aile arasındaki savaşın ortasında kalan Cemre, hem Asil'i aramasıyla saklı geçmişin kapısını aralayacak hem de aşkla tanışacaktır.

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