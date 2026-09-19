DİZİLER
YENİ DİZİLER
Altı Üstü İstanbul
A.B.İ.
Aşk ve Taht
Güneşin Doğduğu Yer
Mercan Köşk
atv KLASİKLERİ
PROGRAMLAR
PROGRAMLAR
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Esra Erol'da
Mutfak Bahane
Kim Milyoner Olmak İster?
Var Mısın Yok Musun
Dizi TV
Nihat Hatipoğlu Programları
Akika ve Sahara
Filmler
Mevlid ve Süleyman Çelebi
atv Haber
atv Haber
atv Ana Haber
atv Gün Ortası
Kahvaltı Haberleri
atv'de Hafta Sonu
YAYIN AKIŞI
CANLI YAYIN
Güneşin Doğduğu Yer
14
BİLDİRİMLER
Mercan Köşk
YENİ FRAGMAN
Güneşin Doğduğu Yer
YENİ FRAGMAN
Güneşin Doğduğu Yer
YENİ FRAGMAN
Aşk ve Taht
YENİ FRAGMAN
Aşk ve Taht
YENİ FRAGMAN
Altı Üstü İstanbul
YENİ FRAGMAN
Altı Üstü İstanbul
YENİ FRAGMAN
Altı Üstü İstanbul
YENİ FRAGMAN
Mercan Köşk
YENİ BÖLÜM
atv Ana Haber
YENİ BÖLÜM
atv'de Hafta Sonu
YENİ BÖLÜM
Mercan Köşk
YENİ FRAGMAN
Mercan Köşk
YENİ FRAGMAN
Mercan Köşk
YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
ÜZGÜNÜZ!
Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.
Adblocker'ı kapatmak için tıklayın!
19 Eylül 2026, Cumartesi
20:00
“Bahçeyi mi seçersin, evladını mı?”
BÖLÜMLER
FRAGMAN
KADRO
BUNLARI DA İZLE
HABER
GALERİ
19 Eylül 2026, Cumartesi
3. Bölüm
Mercan Köşk
12 Eylül 2026, Cumartesi
2. Bölüm
Mercan Köşk
5 Eylül 2026, Cumartesi
1. Bölüm
Mercan Köşk
26 Eylül 2026, Cumartesi
4. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk
19 Eylül 2026, Cumartesi
3. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk
19 Eylül 2026, Cumartesi
3. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk
19 Eylül 2026, Cumartesi
3. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk
12 Eylül 2026, Cumartesi
2. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk
12 Eylül 2026, Cumartesi
2. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk / 2. Bölüm 1. Fragman
5 Eylül 2026, Cumartesi
1. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk /1. Bölüm 3. Fragman
5 Eylül 2026, Cumartesi
1. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk / 1. Bölüm 2. Fragman
5 Eylül 2026, Cumartesi
1. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk / 1. Bölüm 1. Fragman
5 Eylül 2026, Cumartesi
1. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk 5 Eylül Cumartesi atv'de!
5 Eylül 2026, Cumartesi
1. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk 5 Eylül Cumartesi atv'de!
5 Eylül 2026, Cumartesi
1. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk
5 Eylül 2026, Cumartesi
1. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk
5 Eylül 2026, Cumartesi
1. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk
5 Eylül 2026, Cumartesi
1. Bölüm Fragmanı
Mercan Köşk
GALERİLER
TÜMÜ
17 Eylül 2026, Perşembe
3. Bölüm Foto Galeri
Mercan Köşk
13 Eylül 2026, Pazar
Mercan Köşk'ün 2. Bölümünde neler oldu?
Mercan Köşk
11 Eylül 2026, Cuma
2. Bölüm Foto Galeri
Mercan Köşk
04 Eylül 2026, Cuma
1. Bölüm Foto Galeri
Mercan Köşk
ARAMA
CANLI YAYIN