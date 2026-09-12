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12 Eylül 2026, Cumartesi 20:00

Esved hesap sordu

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"Her şeyi gözlerinle gördün."

Mercandağlar ve Hozanlar Cemre'nin anlattıklarıyla yüzleşemeden bahçede çıkan yangın, Aras ve Cemre'yi alevlerin ortasında bırakır. Aras'ın sakladıkları Cemre'yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak'ın geçmişindeki sırlar da birer birer açığa çıkmaya başlar. Aras'ın Tarsus'a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda geri dönüşü olmayan bir hamle yapar. Esved'in Cemre hakkında ulaştığı gerçek, yıllardır saklanan bir sırrın kapısını açar. Artık Cemre için asıl tehlike, farkında olmadan Esved'in hedefi haline gelmesidir.

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