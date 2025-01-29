Hastanede ''Erbay Güneş'' adı verilen oğlunu arıyor

Hassi Hanım, 1990 yılında Erzurum Numune Hastanesi'nde doğduktan hemen sonra kayınvalidesi tarafından terk edilen ve Erbay Güneş adıyla evlatlık verilen oğlunu arıyor. Gizli tanık, Hassi'nin kayınvalidesinin planının çocuğu evde doğurtup sonrada ortadan kaldırmak olduğunu, bu uğurda başka bir geliniyle ortaklık kurmaya çalıştığını ama gelinin 'ben küçük bir çocuğun günahına giremem' dediğini anlattı.