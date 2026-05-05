Yuvasını kurtarmak umuduyla üfürükçülere yaklaşık 2 milyon TL kaptırdığını söyledi!

48 yaşında 2 çocuk annesi Gülfer Çapraz, eşi tarafından aldatıldığını öğrendiğinde çareyi farklı üfürükçülerde bulmaya çalıştı ve üfürükçüler tarafından 1 Milyon 700 bin TL dolandırıldığını söylemişti. Gülfer Çapraz, kendisini dini duygularını kullanarak dolandırdıklarını öne sürerek Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gidip şikâyetçi oldu. Çapraz, Kenan ve Kemal Demirci'nin yanı sıra Eren Yarsız, Murat Ergen ve Hilal isimli kişilerin de olayla bağlantılı olduğunu iddia etti. Toplamda yaklaşık 1 milyon 900 bin TL dolandırıldığını belirten Çapraz, "Benim canım yandı, kimsenin canı yanmasın" diyerek sürecin takipçisi olacağını ifade etti.