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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
20 Eylül 2021, Pazartesi 00:00

10. Sınıf öğrencisi Hasret Ankara'da kayboldu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Hasret'in Ankara emniyeti tarafından arandığını söylerken Emine Şahin ve Üzeyir Şahin de stüdyomuzda. Üzeyir Bey, çok üzgün olduklarını, kızının başına bir şey gelmeden bulunmasını, herhangi bir kızgınlık olmayacağını dile getirdi. Müge Anlı, ailenin kızlarının sosyal medya hesabında Afgan asıllı Emin denen kişi ile konuştuğunu gördüklerini anlatırken Üzeyir Bey, daha önce de Emin ile kızının konuştuğunu öğrendiklerini, araya girdiklerini kızının numarasını değiştirdiklerini belirtti. Üzeyir Bey, bu tür göçmen gelen kişilerin sigortasız çalıştığını, çocuğun da 17 yaşında olduğunu, bulaşıkçılık yaptığını söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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