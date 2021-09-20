10. Sınıf öğrencisi Hasret Ankara'da kayboldu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Hasret'in Ankara emniyeti tarafından arandığını söylerken Emine Şahin ve Üzeyir Şahin de stüdyomuzda. Üzeyir Bey, çok üzgün olduklarını, kızının başına bir şey gelmeden bulunmasını, herhangi bir kızgınlık olmayacağını dile getirdi. Müge Anlı, ailenin kızlarının sosyal medya hesabında Afgan asıllı Emin denen kişi ile konuştuğunu gördüklerini anlatırken Üzeyir Bey, daha önce de Emin ile kızının konuştuğunu öğrendiklerini, araya girdiklerini kızının numarasını değiştirdiklerini belirtti. Üzeyir Bey, bu tür göçmen gelen kişilerin sigortasız çalıştığını, çocuğun da 17 yaşında olduğunu, bulaşıkçılık yaptığını söyledi.