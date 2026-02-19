12 yıl önce 29 yaşındayken kaybolan Sevcan Onar'a ne oldu?

İstanbul Ümraniye'de yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Sevcan Onar, 18 Mart 2014 tarihinden bu yana haber alınamıyor. O dönem 29 yaşında olan kızlarının hayatından endişe eden aile, "Eşi Murat Onar'dan boşanmak istemişti. Bu kararından 1 yıl sonra evden kayboldu" dedi. Bir daha geri dönmeyen Sevcan Onar'ın söylenilenlere göre kaybolduktan sonra ablasına mesaj göndererek kadın sığınma evinde olduğunu söylediği öğrenildi.