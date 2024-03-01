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1 Mart 2024, Cuma 00:00

17 yaşındaki Melek Halıcıoğlu ve 19 yaşındaki Şenol Erim kayıp

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

17 yaşındaki Melek Halıcıoğlu, 8 Ocak Pazartesi günü Konya'dan kaybolduğu, Melek'in 20 yaşındaki sevgilisi ve sevgilisinin ailesi tarafından alıkonulduğu iddia edildi. 19 yaşındaki %70 zihinsel engelli Şenol Erim'in İstanbul Gaziosmanpaşa'dan kaybolduğu, baba Yaşar Bey evladının dilendiğini, birilerinden para istediğini ifade etti.

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