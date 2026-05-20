Kaybının 38. Gününde Müge Anlı'da bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Funda Didem Şen, Umre dönüşünün ardından 13 Nisan'da evinden ayrılarak kayıplara karıştı. 21 yıllık hayat arkadaşı Sebahattin Güler, eşini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Sebahattin Güler, ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını ve son dönemde araçlarına yazılan ihanet iddialarına rağmen eşine inanmayı sürdürdüğünü söyledi. Canlı yayına telefonla bağlanan Funda Didem Şen ise babasının yanında olduğunu belirterek, yaşanan olaylar ve kendisi hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle uzak kalmayı tercih ettiğini söyledi. Umre dönüşü sonrası yaşanan bazı gelişmelerin kendisini kırdığını dile getiren Şen, geri dönmeyi düşündüğünü ancak süreç içerisinde karar değiştirdiğini ifade etti.