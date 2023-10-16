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2 çocuklu Nevrigül Alan'ın kaybındaki iddialar

2 Eylül Cumartesi Bursa Gemlik'ten kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan 45 gündür haber yok. Nevrigül'ün annesi babası ve kız kardeşi aramak için canlı yayında... Ailenin iddiasına göre, iki çocuğundan biri ayrılmak istediği eşinde olduğu için sabah onu görmeye gideceğini söylediğini ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söylediler. Babası kızının 6 yıllık evliliğinden şiddet ve ölüm tehdidi aldığını söylerken anne ise Müge Anlı'dan yardım istedi.

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