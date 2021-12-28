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28 Aralık 2021, Salı 00:00
25 yıllık eşinden çarpıcı iddialar...

25 yıllık eşinden çarpıcı iddialar...

Komşu Yaşar Ergün konuştu, Mustafa Bey'e eşinin baktığını, köy ürünlerini gelip aldıklarını, sahilde yürüyüş yaptıklarını, kötü söz duymadığını söylerken Durmuş Bey de aşkım tatlım diye birbirlerine hitap ettiklerini, aralarında hiç sıkıntı olmadığını, bir ara jandarma vs. gördüğünü bir tartışma olduğunu ama ne olduğunu bilmediğini, Mustafa Bey'in felç sıkıntısı olduğunu dile getirdi. Sibel Hanım babasının televizyonu izlediğini, şu anda cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, dolandırıcılıkla iddia edilen kişilerin devlet memuru olduğunu söyledi.

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