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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT EKSTRA
10 Haziran 2021, Perşembe 00:00

27 yaşındaki Abdülkadir Dursun nerede?

Müge Anlı, 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun 6 Haziran'da Sultanbeyli'den kaybolduğu bilgisini verdi. Polislik sınavları için Giresun'dan kalkıp İstanbul'a ablasının yanına gittiğini ve 6 Haziran'da kredi borcu için 10.000 TL tanıdıklardan topladığını, sonra da kuzenine "Ben evden çıkıyorum, ormana doğru gidiyorum" dediğini söyledi. Abdülkadir Bey'in ablası Gülşah Kırbıyık, kardeşini bir diğer ablasından Almanya'daki babasının diğer karısından olan kızının numarasını aldığını dile getirip kardeşinin Aydos ormanına gitmiş olabileceğini vurguladı.

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