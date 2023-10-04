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Kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi Bedriye Kılıç'ın kaybında cinayet şüphesi

Bedriye Kılıç'ın kaçıp gittiğini söyleyen kim? Kocası mı, Ağabeyi mi, üfürükçüler mi?

6 Temmuz'dan bu yana yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın bir erkekle kaçıp gittiği bunu da bir üfürükçünün söylediği konuşuldu.

Bunu söylediği öne sürülen üfürükçü Musa Başdağdı. Kendisini çiftçi olarak tanıtan adam Bedriye'nin kayıp olduğunu bile bilmiyorum dedi.

Üfürükçü olduğu söylenen kişi konuştu

''Bedriye'nin kaçtığını Ağabeyinin üfürükçüsü söyledi''

Bahsi geçen üfürükçü bulunmadan önce Muhammet Er bu konuya açıklık getirdi. Toplum baskısıyla gittiğini bir aracıyla gittiğini bu kişiye inanmadığını inanmış olsa çocuğunun hastalığı için gitmiş olacağını söyledi. Musa Başdağdı, kendisini çiftçi olarak tanıtan adam Bedriye'nin kayıp olduğunu bile bilmiyorum dedi.



Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

Konya'da araştırma yapar ekibe bir izleyici ulaştı. Çarıksaraylar çevresinde bulunan bavulda çok sayıda kadın eşyası etrafa saçılmış şekilde bulundu.

Pınarbaşı mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Şener konuştu. İhbarda bulunan arkadaşların kendisine Hollanda'dan ulaştığını, Bedriye Kılıç'ın da kayıp tarihine yakın olduğu için ihbarda bulunduk dedi.