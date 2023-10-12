Müge Anlı ile Tatlı Sert

Karısına sinirlendi, hayatı burnundan getirdi. Kiraz hasadındaki öfke ölümle mi bitti?

Tayfur evinin, kıyafetlerinin incelenmesini istedi. Saat 14.30'dan sonra karısını görmediğini evin kapısını kapattığını söyledi. Bedriye Kılıç'ın babası Oktay Bey'in iddiası Tayfur'un yalan söylediği yönündeydi. Tayfur'un dışarıya karşı iyi göründüğü konuşulurken Musa Bey'in kendilerini olay günü uyarmasına dikkat çekildi.

Bedriye Kılıç'ın kocasının arkadaşı Hakan Kabak konuştu. ''Karısı kaybolduktan sonra eğlence mekanına gitti''

Bedriye Kılıç'ın kaybında şüphe oklarının yöneldiği kocasının eğlence mekanlarına gidip kadınları rahatsız ettiği öne sürülmüştü, Tayfur Kılıç bu iddiayı

ne bir şekilde yalanlamıştı. Hakan Kabak, 'Tayfur'la belediyeden arkadaşız bana para çıktı gel seni eğlenmeye götüreyim dedi.' Dedi. Gittiklerini o sırada Tayfur'un kızıyla telefonda konuştuğunu duyduğunu, ''kızına 'annen kamyoncuya kaçtı' dediğini duyduğunu'' söyledi.

Karısı için neden kayıp başvurusu yapmadı?

Karısının kaybolduğu gün neden başvurmadığı sorulunca 'ben gitmedim, 24 saat dolmadan almazlar dedi' dedi. Bedriye'nin kardeşi Muhammet'in gitme dediğini söylediğini iddia etti.