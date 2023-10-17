Müge Anlı ile Tatlı Sert

4 yaşındayken terk edilen Merve, annesini arıyor. Aradığımız Nermin Akbağ Gaziantepli, annesinin adı Hatice, kardeşinin adı da Nesrin...

Merve, 1998 yılında dünyaya geliyor. Komşusuna bırakılan genç kızın annesinin adı Nermin babasının adı Ercan Çınar. Düğün yapıldığını resmi nikah kıyılmadığını anne babasının severek evlendiğini anlatan Merve'nin çeyrek asırlık anne özlemi son bulacak mı?

Jet hızıyla sonlanan çeyrek asırlık hasret, Merve Çınar'ın annesi bulundu.

Yayına bağlanan teyzesi, annesinin yeniden evlilik yaptığını ve eşinin çocukları bilmediğini o durumdan çekindiğini söyledi. Merve ise annesinin eşine seslendi beni anlayacağını düşünüyorum ben de evladıyım kavuşmak istiyorum dedi.

Terk ettiği kocasıyla görüşeceği gün kayboldu

Nevrigül Alan'ın kocası canlı yayında...

Nevrigül Alan'ın görüştüğü kişinin eşi konuştu.

2 Eylül'de Bursa'da sırra kadem basan Nevrigül Alan'ın telefonda son görüştüğü sevgilisi olduğu öne sürülen Doğan Aydın'dı. Sevgilisi olduğu söylenen Doğan Aydın ve kocası ifadeye çağrıldı. İfade veren kişilerin anneleri konuştu. Sevgilisinin annesi 'ben şok oldum, tanımıyorum benim çocuğumu yoldan çıkardılar' dedi. Doğan Aydın'ın eşi, eşinin sinirli olduğunu ama cinayet işlemeyeceğini söyledi.