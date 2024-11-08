Müge Anlı İle Tatlı Sert

20 yıldır akıbeti belirsiz çocuk için Aile Bakanlığı düğmeye bastı. Çocuğun soy bağını değiştirme suçlaması ile anneye suç duyurusu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun soy bağını değiştirme suçundan Gülden İnneci hakkında suç duyurusunda bulundu. Müge Anlı Alman Hükümetinin de ödenen maaş ve çocuk yardımlarının geri alınması için düğmeye bastıklarını açıkladı.

Bir döviz bürosunda kurye olarak çalışıyordu. Müşterisine götüreceği 22 milyon TL ile kayboldu.

Döviz bürosunda kurye olarak çalışan 20 yaşındaki Ramazan Dülek, müşteriye götürmek üzere aldığı 22 milyon lirayı çalıp 21 Ekim'de şüpheli şekilde kayıplara karıştı.

27 yaşındaki Esma Yavuz aranıyor...

27 yaşındaki Esma Yavuz, 31 Ekim'de İstanbul Tuzla'daki evinden "kahvaltıyı toplamayacağım" diyerek çıkıp gitti. Onu aramak için kız kardeşi Seda stüdyoya geldi.

40 yaşındaki Murat Gezer'den 2 haftadır haber yok

Anne Fatma Hanım oğlunun Sezgin'in yanından kaybolduğunu, oğlunun kaybolmadan önce "Sezgin bana gözünün altından bakıyor" dediğini, ondan şüphelendiklerini söyledi.

Şeyma Karataş'ın bir milyon 800 bin TL'lik dolandırılma iddiası. ''Borcumu kabul ediyorum, senet yaparım''

İddiaların odağındaki Emre, 'Şeyma bana 750 bin lira para verdi. Ben borcumu kabul ediyorum kaçmıyorum. 200 bin lirayı da iyi niyetimi göstermek için veririm. Senet de yaparım'. Dedi.

Cinayet şüphelisine ''bir şey yakaladılar'' diyen cinayet şüphelisi... ''Kadiye, Ahmet ile eşimin adını kasıtlı olarak ortaya attı''

Kadriye Hanım, evli Gurbet Kotal'ın da Ahmet ile ilişki yaşadığını, (kocası Cihan'ın da Ahmet'i öldürmüş olabileceğini) iddia etti. Bu iddiaları yanıtlamak üzere Cihan Kotal 4.5G ile canlı yayına bağlandı. Cihan Kotal, Kadriye'nin Ahmet ile eşinin adını kasıtlı olarak ortaya attığını, karısının telefonlarını incelediklerini, hiçbir şey çıkmadığını iddia etti.