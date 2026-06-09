Kaybının 5. Gününde Müge Anlı'da bulundu!

19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Manisa Soma'daki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve ailesi günlerce kızlarından haber alamamıştı. Gözyaşları içinde Müge Anlı'nın kapısını çalan baba Ceyhun Bey, kızının hayatından endişe ettiklerini söyledi. Yapılan araştırmalar sonucunda Ceyda'nın Adana'ya gittiği ortaya çıktı. Canlı yayına görüntülü bağlanan Ceyda, sosyal medya üzerinden bir oyunda tanıştığı 25 yaşındaki Mustafa'nın yanına kendi isteğiyle gittiğini ve onunla evlenmek istediğini açıkladı. Ailesine dönmek istemediğini söyleyen genç kız, evden ayrılmadan önce annesiyle tartıştığını anlattı.