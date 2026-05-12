İmzaladığı boşanma protokolünü teslim etmek için şart sundu!

95 yaşındaki Hüseyin Mavu, kendisinden 43 yaş küçük olan ve eski bakıcısı olduğu belirtilen eşi Ayla Mavu tarafından yaklaşık 700 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı programına katılmıştı. Hüseyin Mavu ve kızı Çeşminaz Hanım, evlilik sonrası yaşanan para anlaşmazlıkları ve aile içi gerilimleri gündeme getirirken, Ayla Mavu ise iddiaları reddederek yaşananların karşılıklı anlaşmazlık ve yanlış anlaşılmalardan ibaret olduğunu savundu. Canlı yayında taraflar arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, boşanma ve maddi anlaşma süreci de tartışıldı. Hüseyin Mavu, evliliğin sona ermesi için özür dileyerek sürecin bitmesini isterken, Ayla Mavu ise boşanmayı kabul etmedi.