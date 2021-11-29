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29 Kasım 2021, Pazartesi 00:00
4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'e ne oldu?

4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'e ne oldu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yadigar Bey, eve gittiğinde Yeliz Hanım'ın olmadığını gördüğünü, evden 3 bilezik, bir küpe, yüzük vs. olduğunu, onları da götürdüğünü fark ettiğini, ama altınların umurunda olmadığını, canının sağ olduğunu bilmek istediğini, bir kere de Cuma günü evden kaçtığını anladığında Silivri'de bulduğunu söyledi. Yadigar Bey, Yeliz Hanım'a bir şey yapmadığını, Yeliz Hanım'ın psikolojik sıkıntıları olduğunu, duvarlarla konuştuğunu, doktora da götürdüğünü ama ilaç kullanmadığını, aynı zamanda Yeliz Hanım'ın kanser hastası olduğunu dile getirdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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