2 yıldır kayıptı, Müge Anlı bir günde buldu!

46 yaşındaki Yeter Kurt, 2024 Kasım ayında Kastamonu'dan kaybolmuştu ve ailesi, Yeter'in birlikte yaşadığı ve Taşköprü'ye yerleştiği Aslan Şahin'den şüphelendiklerini ifade etti. Yapılan araştırmalar ve program sürecinde Yeter Kurt'un kısa süre içinde bulundu. Olayın ardından Yeter Kurt ile Aslan Şahin'in evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığına dair iddialar gündeme geldi. Aile, Yeter'in eve dönmesini isterken, kendisi kendi hayatına devam etmek istediğini belirtti. Programda hem aile hem de Yeter Kurt arasında tartışmalar yaşandı ve olayın hukuki sürecinin devam edebileceği ifade edildi.