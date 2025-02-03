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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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3 Şubat 2025, Pazartesi 10:00

Şüphelendikleri dayıları ile yüzleşiyorlar

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4 çocuk annesi Menekşe Güven 2006 yılında 28 yaşındayken Şırnak'tan sırra kadem bastı. Annelerinin öldürüldüğünü düşünen Linde, Betül ve Nurcan kardeşler, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istediler. Kardeşler annelerinin kaybında dayılarını hedef gösterdi. İddiaların odağındaki dayı Şehvan, eşi Nurten ve oğlu Ömer şüpheleri gidermek için stüdyoya geldi. Taraflar canlı yayında yüzleşti.

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