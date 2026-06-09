Aynı isimden şikayetçi olan kişiler canlı yayında...

Programda konuşan aileler, Mehmet Levent Ünal ve çevresindeki kişilerin özellikle psikolojik olarak zor dönemlerden geçen insanları etkilediğini iddia etti. Sibel Hanım, kızının bu süreçten önce eğitimli, düzenli bir hayatı olduğunu; ancak zamanla "auramız tutmuyor", "bu iş bana göre değil" gibi söylemlerle hem işinden ayrıldığını hem de evliliğinin sona erdiğini anlattı. Kızının psikolojik olarak çöktüğünü, borçlandığını ve ilaç kullanmayı reddettiğini belirtti.