23 yıl aradılar, Müge Anlı bir saatte buldu!

Beklenen kavuşma 25 yıl sonra canlı yayında gerçekleşti. Ekran önüne çıkmak istemeyen Ayşe Mert, evlat hasretine daha fazla dayanamadı. Annelerini 25 yıl sonra bulmak isteyen Salan kardeşler, Müge Anlı'da mucize yaşadılar. Kızına olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayşe Mert, "Zannetmesinler ki onları aramadım, babaları yüzünden oldu. Ben gidebilirdim ama babaları tekrar evi basar diye korktum" dedi.