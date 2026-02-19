canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
10
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
19 Şubat 2026, Perşembe 10:00

46 yıl sonra ailesine kavuştu, evin kızı olarak mutfağa girdi

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Müge Anlı'da mucizevi kavuşmalar, tamamlanan hikayeler...

Mucizevi kavuşmaların adresi Müge Anlı sayesinde yarım kalan bir hayat öyküsü daha eksik parçası bulunarak tamamlanmış oldu. 46 yaşındaki Sara Schafer, hiç görmediği biyolojik babası Ramazan Taşkın'ı Müge Anlı'da buldu. Yayınımızın ardından Sara Schafer, 46 yıl sonra kavuştuğu babası Ramazan Taşkın ve halası Hacer Uçar ile birlikte akrabalarının yanına gitti. Yeni tanıştığı ailesi tarafında sıcak karşılanan Sara, mutfağa girerek yıllar sonra bulduğu babasına kahve yaptı.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!
28 Ocak 2026, Çarşamba
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!
19 Ocak 2026, Pazartesi
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!
06 Ocak 2026, Salı
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!
30 Aralık 2025, Salı
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN