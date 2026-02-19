46 yıl sonra ailesine kavuştu, evin kızı olarak mutfağa girdi

Mucizevi kavuşmaların adresi Müge Anlı sayesinde yarım kalan bir hayat öyküsü daha eksik parçası bulunarak tamamlanmış oldu. 46 yaşındaki Sara Schafer, hiç görmediği biyolojik babası Ramazan Taşkın'ı Müge Anlı'da buldu. Yayınımızın ardından Sara Schafer, 46 yıl sonra kavuştuğu babası Ramazan Taşkın ve halası Hacer Uçar ile birlikte akrabalarının yanına gitti. Yeni tanıştığı ailesi tarafında sıcak karşılanan Sara, mutfağa girerek yıllar sonra bulduğu babasına kahve yaptı.