Müge Anlı'da bir annenin daha gözyaşları silindi!

Isparta'nın Binbir Evler Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaybolan 5 yaşındaki Amine Hürü Can, kısa süreli endişe yaratan bir arama çalışmasının ardından sağ salim bulundu. Edinilen bilgilere göre küçük kız, annesi Emine Can'ın pazara gitmek için evden ayrıldığı sırada kapı önünde oynuyordu. Annesinin dönüşünde çocuğunu bulamaması üzerine yapılan ihbar sonrası güvenlik kameraları incelendi ve Amine'nin annesinin peşinden koşarak evden uzaklaştığı tespit edildi. Müge Anlı programına gelen ihbar ve bir izleyicinin dikkati sayesinde küçük kız kısa sürede bir parkta bulundu. Çocuğu bulan Metin Sağtekin, çevrede yaptığı sorgulama ile Amine'nin kimliğini tespit ederek ailesine ulaşılmasını sağladı.