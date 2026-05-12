Hayatta olmadığı düşünüldü, taraflar birbirlerini suçladı!

İstanbul Şişli'de 25 Nisan Cumartesi günü 34 GMR 408 plakalı beyaz aracıyla kaybolan 47 yaşındaki Muharrem Yıldız'dan günlerce haber alınamadı. Ailesinin endişeli bekleyişi sürerken, kaybının 16. gününde aracı Beylikdüzü'nde bulundu. Aynı gün içerisinde 4 çocuk babası Muharrem Yıldız'a da sağ salim ulaşıldı. Müge Anlı canlı yayınında bulunan Muharrem Yıldız'ın, "Beni öldüreceklerini ya da hastaneye yatıracaklarını söylediler" diyerek korkup Tekirdağ'a kaçtığı öğrenildi. Bir süre burada hayvanlarla ilgilendiği belirtilirken, programı izleyen arkadaşlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Yıldız'a ulaşıldı.