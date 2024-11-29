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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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29 Kasım 2024, Cuma 10:00

70 milyonluk servetin peşinde olduğu iddia edilen 24 yaş küçük sevgili canlı yayında...

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"Aşık oldum, sevdim!"

Aytül ve Asir Elmas kardeşler, 57 yaşındaki anneleri Melek Şimşek'in 70 milyonluk mirası için kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi tarafından alıkonduğunu iddia ettiler. Melek Hanım çocuklarıyla yüzleşmek üzere dün stüdyoya geldi. Yaşar'ın Melek'ten utanıp çevresindekiler onu "halası" olarak tanıttığı, başka kadınlarla da ilişki yaşadığı konuşuldu. Tüm bu iddialardan sonra Melek Hanım, Yaşar'ı hayatından çıkarma kararı aldı. Bugün ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yaşar Bey stüdyoya geldi.

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