Kübra Kuru'nun biyolojik babası Ahmet Köse konuştu

Ali Köse, 1993 yılında doğar doğmaz evlatlık verilen ve ardından 3,5 yaşındayken kaçırıldığı söylenen kız kardeşi Kübra'yı aramak için Müge Anlı'ya gelmişti. Kübra Kuru'nun biyolojik babası Ahmet Köse, önemli açıklamalarda bulundu. Kübra Kuru'nun kaybolmasının ardından evlatlık verilen Bilal Kuru'nun iddialarını yalanlayan Ahmet Köse, "Bilal bana sen çaldın sen sattın diyor, ben kaçıracak olsam neden kızımı ona vereyim" dedi. Bilal Kuru'nun kendisinden borç aldığını söyleyen Ahmet Köse, kızının kaybolmasıyla ilgili şüphe oklarını başka yöne çevirdi.