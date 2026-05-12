Arzu Yaldız 14 yıl sonra Müge Anlı'da bulundu!

14 yıl önce kaybolan Arzu Yaldız, yıllar süren arama çalışmalarının ardından Müge Anlı'da bulundu. Kayıp kadının bulunması, onu arayan kız kardeşleri Şengül Zengel ve Resmiye Yaldız için büyük bir sevinç yaşattı. İddiaya göre Arzu Yaldız'ın, o dönemde cezaevinden çıkan kayınbiraderi tarafından kaçırıldığı öne sürülmüştü. 5 bin 110 gün sonra bulunan Yaldız'ın hayatına dair detaylar ise programda paylaşıldı. Canlı yayında Müge Anlı, kardeşlerine Arzu Yaldız'ın bulunduğunu açıklarken, taraflar duygusal anlar yaşadı. Yıllar sonra gelen buluşmada aile bireyleri birbirine sarıldı.