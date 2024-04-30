8 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

15 yaşındaki çocuk Müge Anlı ekibi ve izleyiciler tarafından sokak sokak arandı. Kaldığı sokakta karanlık çökmeden bulundu. Arabesk tutkunu Kaan, Farah Zeynep Abdullah'a büyük bir aşk duyduğunu belirtti. Anne Gamze Hanım'a güzel haber verildi. Gözyaşlarına hakim olamayan aile, Müge Anlı'ya teşekkür etti. Saç telinden bıyık yapan Kaan, cebindeki parayla İstanbul'a geldiğini, sosyal medyadan "Zeynep" adında bir kız ile konuştuğunu, onu aramak için geldiğini belirtti.