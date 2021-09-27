ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
27 Eylül 2021, Pazartesi 00:00
86 yaşındaki kadını eve kim kilitledi?

86 yaşındaki kadını eve kim kilitledi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Komşu hanımefendi çok şaşkın olduğunu dile getirirken bir diğer komşu birinci kattaki ev sahibinin yedek anahtarı kendisine bıraktığını, içeri girdiklerinde Hatice Hanım'ın koltukta yatar vaziyette olduğu "Beni kapattılar buraya" dediğini söyledi. Hatice Hanım kendisini uşakların kapattığını, arada gelip kendisine baktıklarını, kendisine su ekmek verdiklerini, Caner'le geldiklerini belirtti. Hatice Hanım'ın ilaçlarının yanında olduğu görülürken banka cüzdanının yanında olmadığı görüldü. Hatice Hanım kendisini getiren çocukların banka cüzdanını almış olduğunu söyledikten sonra evdeki banyonun camının önünde sandalye olduğu ve dışarıdan o camın açıldığı belirtti. Hatice Hanım canını kurtardığını ifade edip program sayesinde evine geldiğini sözlerine ekledi.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
24 Eylül 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
23 Eylül 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
22 Eylül 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN