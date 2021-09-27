86 yaşındaki kadını eve kim kilitledi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Komşu hanımefendi çok şaşkın olduğunu dile getirirken bir diğer komşu birinci kattaki ev sahibinin yedek anahtarı kendisine bıraktığını, içeri girdiklerinde Hatice Hanım'ın koltukta yatar vaziyette olduğu "Beni kapattılar buraya" dediğini söyledi. Hatice Hanım kendisini uşakların kapattığını, arada gelip kendisine baktıklarını, kendisine su ekmek verdiklerini, Caner'le geldiklerini belirtti. Hatice Hanım'ın ilaçlarının yanında olduğu görülürken banka cüzdanının yanında olmadığı görüldü. Hatice Hanım kendisini getiren çocukların banka cüzdanını almış olduğunu söyledikten sonra evdeki banyonun camının önünde sandalye olduğu ve dışarıdan o camın açıldığı belirtti. Hatice Hanım canını kurtardığını ifade edip program sayesinde evine geldiğini sözlerine ekledi.