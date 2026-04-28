23 yaşındaki Melek Antoneta Grigorova'dan günlerdir haber yok...

23 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı Melek Antoneta Atanazova Grigorova, 17 Nisan'da İstanbul'da kayboldu. İki çocuk annesi genç kadından o tarihten sonra haber alınamadı. Ailesi, özellikle babası Günay ve eşi Remzi, Müge Anlı programına katılarak yardım istedi. Baba Günay, kızının sağ olup olmadığını bilmediklerini, sadece bir haber almak istediklerini söyleyerek gözyaşları içinde çağrıda bulundu. Programda Müge Anlı da Melek'i gören ya da yerini bilenlerin aileye ve yetkililere bilgi vermesi için çağrıda bulundu.