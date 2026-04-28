40 yaşındaki 3 çocuk annesi Nazen Gül Başar'ı arıyoruz!

40 yaşındaki 3 çocuk annesi Nazen Gül Başar, 23 Nisan'da Erzurum'dan Bursa'ya dönmek üzere otobüse bindikten sonra kayboldu. Ailesi, özellikle eşi Firkani ve kızı Seher, Müge Anlı programına katılarak yardım istedi. Kızı Seher, annesinin Erzurum Aşkale'de otobüsten indiğini ve o andan sonra kendisinden haber alınamadığını söyledi. Aile, Nazen Gül'ün sosyal medyayı özellikle son dönemde aktif kullandığını ve bu durumun kaybolmasında etkili olabileceğini düşündüklerini ifade etti.