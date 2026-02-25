25 Şubat 2026, Çarşamba 10:00
Taraflar canlı yayında karşı karşıya
Benzer vaatler, farklı hikayeler, aynı hüsran.
60 yaşındaki Yılmaz Varlı, 30 yıllık hayat arkadaşı Nursel Varlı'nın kendisinin dolandırıldığına inanmayıp evi terk ettiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Dolandırıldığını ve 2 tane evini kaybettiğini söyleyen Yılmaz Varlı, iddiaların odağındaki isim Özgül Yılmaz ile canlı yayında yüzleşti. Özgül Yılmaz'ın başkalarını da dolandırdığı konuşulurken mağdurlar Müge Anlı'ya gelerek yeni iddialar ortaya attılar.
