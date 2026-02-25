Taraflar canlı yayında karşı karşıya

60 yaşındaki Yılmaz Varlı, 30 yıllık hayat arkadaşı Nursel Varlı'nın kendisinin dolandırıldığına inanmayıp evi terk ettiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Dolandırıldığını ve 2 tane evini kaybettiğini söyleyen Yılmaz Varlı, iddiaların odağındaki isim Özgül Yılmaz ile canlı yayında yüzleşti. Özgül Yılmaz'ın başkalarını da dolandırdığı konuşulurken mağdurlar Müge Anlı'ya gelerek yeni iddialar ortaya attılar.